PS5 vs Xbox Series X : Le processeur graphique de la console de Microsoft vraiment plus puissant ?

Les fuites qui vont et viennent se montrent plus ou moins sérieuses. Certaines ont attiré l'oeil expert de Digital Foundry, qui s'est empressé de vérifier avant de donner un premier verdict concernant les GPUs des consoles next-gen.

Richard Leadbetter, le monsieur Technologie de Digital Foundry et Eurogamer s'interroge au début de sa vidéo. Les spécificités des consoles de prochaine génération ont-elles réellement fuité directement de chez les labos de tests d'AMD ? Il confirme, après avoir prospecté, que c'est bien le cas. Et que cela permet d'avoir déjà un premier tableau du match qui opposera la PS5 à la Xbox Series X en matière de processeur graphique.

Il semble donc que la PS5 embarquera un GPU Navi 10 Lite, surnommé Oberon, comprenant 36 unités de calcul, pour une fréquence de 2 GHz, et une puissance totale de 9.2 téraflops, la où la Xbox Series X devrait compter 56 unités de calcul cadencés à environ 1,7 GHz, avec plus de 12 téraflops. On rappellera que le Flop fait référence aux opérations en virgule flottante par seconde, plus il y en a, plus la puissance de calcul est importante.

De ce côté, comme annoncé rapidement, la prochaine console Xbox, qui pourrait avoir une petite soeur un peu moins bien lotie technologiquement mais plus accessible (au nom de code Lockhart), semble donc ne faire aucune concession. Ce qui pourrait avoir un coût non négligeable. La PS5 a quant à elle l'air de vouloir chercher l'équilibre entre prix et performance.

Enfin, il reste quand même une chose importante à attendre : les confirmations par Sony et Microsoft.

En tout cas, bien malin serait celui ou celle qui pourrait nous donner des tarifs crédibles à l'heure actuelle. PS5 et Xbox Series X sont attendues pour la fin de l'année 2020.