Dead Cells The Bad Seed plante sa bonne date en vidéo

Nous le découvrions avec bonheur début décembre, la petite merveille de Metroivania procédural et brutal de Motion Twin va à nouveau accueillir du contenu supplémentaire. On l'imaginait pour ce mois de janvier 2020, mais ce sera en février qu'il nous fera perdre la tête.

Dead Cells : The Bad Seed arrivera le 11 février prochain sur PC. Il vous en coûtera 4,99 euros pour retourner souffrir. Eh oui, après tout un tas de DLC gratuits, les développeurs bordelais comptent sur vous pour les soutenir afin qu'ils continuent à proposer du contenu et, en même temps, bosser sur leur nouveau projet.

Au menu de The Bad Seed, on trouvera deux nouveaux stages qui seront des alternatives aux Promenades des condamnés/Égouts toxiques et Toit de la prison/Charnier/Ancien réseau d'égouts. Il s'agira de la Serre, habitée par des champignons devenus agressifs et le Marais des fugitifs, où l'on croisera des hommes grenouilles et d'autres bestioles bizarres.

Et un boss ? Et un boss ! Dans la Tanière, vous aurez le plaisir d'affronter Maman Tique, qui devrait, selon les programmeurs, évoquer quelques souvenirs aux fans de Starship Troopers.

Dead Cells est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.