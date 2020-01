Two Point Hospital traite les patients sur PS4, Switch et Xbox One en vidéo

Annoncé il y a déjà quelques temps, Two Point Hospital arrivera donc sur consoles très prochainement. Le jeu de gestion de Two point Studios racheté récemment par SEGA, arrivera ainsi le mois prochain.

À voir aussi : Nintendo Switch : Des ventes historiques en 2019 aux États-Unis

Plus précisément, le titre déboulera précisément le 25 février prochain sur PS4, Xbox One et Switch, pour le plus grand bonheur des amateurs de gestion de crise sanitaire.

C'est pourquoi la vidéo ci-dessus offre un aperçu complet de ces fameuses versions console, "entièrement repensées pour tirer au mieux parti des possibilités offertes par leurs contrôleurs". On imagine en effet que ce sera le cas, sous peine de galérer à gérer tout le bazar hospitalier. Et si vous vous posez les questions de ce genre, la vidéo y répond.

Cerise sur le cheese cake, les joueurs console pourront se plonger dans les deux extensions à succès, Bigfoot et Pebberly Island, et profiter de l'ensemble des mises à jour gratuites qui ont été déployées sur la version PC de Two Point Hospital, depuis sa sortie en août 2018.