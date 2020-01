Nintendo Switch : Persona 5 Scramble date sa démo et montre du gameplay

Alors que l'occident a le regard tourné vers la sortie prochaine de Persona 5 Royal sur PS4, le Japon attend quant à lui Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sur PS4 ET Nintendo Switch. Et c'est uniquement de cette seconde version dont il est question aujourd'hui.

Atlus a profité de l'EVO Japan 2020 pour diffuser une toute nouvelle bande-annonce entièrement consacrée à la version Switch de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. En plus de montrer des séquences de cinématiques, cette vidéo a pour particularité de dévoiler du gameplay de la version du jeu destinée à la console de Nintendo.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il a également été annoncé que le Beat 'em All aura le droit à une démo. Et cette dernière ne mettra pas longtemps à arriver. En effet, la démo Switch de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers débarquera sur l'eShop japonais de la Switch (accessible gratuitement depuis la France avec un compte Nintendo japonais) le 6 février prochain.

Pour info, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sortira sur les PS4 et Switch nipponnes le 20 février prochain. En occident, le jeu n'a pas encore été annoncé.