Resident Evil 8 serait lui aussi en vue à la première personne

Dire que Capcom va sortir un Resident Evil 8 est un bel exemple de lapalissade. En revanche, les joueurs pouvaient légitimement se demander si ce jeu serait en vue à la première personne comme Resident Evil 7 ou s'il repasserait sur une vue à la troisième personne similaire à celle vue récemment dans Resident Evil 2. Et certains semblent déjà avoir la réponse à cette question.

À lire aussi : Resident Evil 3 : Nemesis, lieux visités, fin, choix, les dernières informations

Resident Evil 8 serait dans la lignée de Resident Evil 7 et proposerait lui aussi une vue à la première personne. La rumeur, qui circule sur la toile depuis plusieurs jours, a été appuyée par le site britannique Eurogamer qui explique avoir lui aussi reçu cette information de sources proches de Capcom, l'éditeur du jeu.

Si toutes les rumeurs s'accordent à dire que Resident Evil 8 sera à la première personne, pour ce qui est du contenu du jeu et ce qu'il raconte, différentes rumeurs contradictoires circulent en ce moment. Une de ces rumeurs dit au sujet du casting que le jeu mettra d'une manière ou d'une autre en scène Ethan, le héros de Resident Evil 7, et Chris Redfield, le héros historique de la saga. Et pour ce qui est des ennemis, cette même rumeur explique que le joueur sera confronté à de véritables zombies, des ennemis dignes de loups-garous ainsi qu'un esprit féminin qui le chasse tout au long du jeu.

Un insider qui affirme cependant que ces informations concernent une version de Resident Evil 8 annulée il y a plusieurs mois par Capcom et que le jeu a vu son développement recommencer à zéro (une tradition dans la série) il y a peu. Selon lui, tous les éléments évoqués ci-dessus ont bien existé mais ne sont plus d'actualité et ne seront peut-être pas présents dans le jeu final. Il estime par ailleurs que le jeu ne sortira pas avant plusieurs années car ce redémarrage imprévu les a logiquement fait perdre du temps. Il estime cependant qu'il ne serait pas non plus impossible que Capcom réutilise un jour certaines de ces idées dans un éventuel spin-off.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Capcom n'a pas encore annoncé officiellement Resident Evil 8. En attendant, le remake de Resident Evil 3 sortira le 3 avril prochain.