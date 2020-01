Fortnite : Un skin Harley Quinn à venir ?

Les collaborations entre le cinéma et Fortnite sont devenues légions. Et cela ne semble pas près de s'arrêter. La sortie future de Birds of Prey serait-il propice à un partenariat ?

Après Batman et la saison 10, serait-ce au tour de Harley Quinn de faire parler d'elle dans le battle royale d'Epic Games ? Le tweet du compte officiel Fortnite semble être une bonne piste :

See you soon Harley! 😏 - Fortnite (@FortniteGame) January 24, 2020

Allons-nous jouer Harley dans les prochains jours, ou prochaines semaine ? Ce serait un beau partenariat qui renouvellerait la confiance entre DC et Epic.

Rappelons que la Saison 2 du Chapitre 2 de Fortnite a été repoussé au 20 février prochain. D'ici là, quel suspense !