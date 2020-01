Call of Duty League : Activision cherche un moyen de récompenser les spectateurs

La Call of Duty League bat son plein et comme vous le savez probablement, Activision et Google ont un partenariat sur plusieurs années pour y diffuser en exclusivité sur YouTube les tournois E-sport d'Activision.

Ce ne serait pas la première fois que des cadeaux seraient offerts pour les viewers. Twitch l'a déjà expérimenté, mais cette fois-ci ce serait du côté de YouTube. Et les dires viennent directement du CEO E-Sport d'Activision, Pete Vlastelica :

Also, we've heard your questions about how drops might work on YouTube. It's important for fans to know that we're exploring ways to offer rewards for watching our broadcasts on YouTube in the future. @overwatchleague @YouTubeGaming @CODLeague