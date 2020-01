1995-2019 : Les jeux les mieux vendus de chaque année aux États-Unis révélés

La société d'études américaine The NPD Group comptabilise les ventes de jeux et de consoles aux États-Unis depuis 1995. En ce début de décennie, NPD Group a décidé de lister les jeux les mieux vendus de ces 25 dernières années.

À lire aussi : Les jeux Xbox et Xbox 360 les mieux vendus aux États-Unis révélés

The NPD Group a récemment révélé les titres des 25 jeux qui ont fini en tête des classements des jeux les mieux vendus année après année depuis 1995 aux États-Unis. Si cette liste est cohérente avec les goûts des joueurs américains, certains résultats pourraient surprendre les joueurs européens. Ils permettent par exemple de comprendre pourquoi la nostalgie pour la Nintendo 64 est plus forte en Amérique du Nord qu'en Europe. Voici la liste complète :

Comme souvent avec les statistiques communiquées par The NPD Group, il est ici question des jeux dont les ventes ont généré le plus de dollars et non pas du nombre d'unités vendues. S'il est par exemple indéniable que les jeux musicaux ont joui d'une très grande popularité à la fin des années 2000, c'est en partie leur prix de vente plus élevé qu'un jeu seul qui leur a permis de finir plusieurs fois en tête.

Avec neuf jeux présents dans cette liste, la licence Call of Duty apparaît comme la plus populaire de ces 25 dernières années aux États-Unis. Il est cependant important de préciser qu'entre 2010 et 2019, c'est Grand Theft Auto V qui s'est le mieux vendu. Si la réédition du jeu sur PS4 et Xbox One a contribué à ce succès commercial, le mode Grand Theft Auto Online et ses mises à jour fréquentes ont grandement contribué à ce carton sans précédent pour un titre sorti sur un nombre relativement limité des plates-formes.

À noter également que ces statistiques ne tiennent pas compte des ventes des versions dématérialisées des jeux. Cela ne concerne que les dernières années mais aurait pu avoir un impact sur le gagnant de certaines années (NPD pense par exemple que Call of Duty : Black Ops IIII aurait pu finir en tête en 2018 si ses ventes dématérialisées sur PC avaient été comptabilisées).

Cette liste vous surprend-elle ? Vous attendiez-vous à y voir apparaître tant de jeux Nintendo 64 ? Pensiez-vous que d'autres jeux y figureraient ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.