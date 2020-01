Xbox recrute l'ancien directeur marketing de Netflix... et ancien de Xbox

Avec le Xbox Game Pass, Project xCloud et la Xbox Series X à venir, Microsoft joue gros. En plus d'avoir à convaincre le public d'acheter une nouvelle console, le géant américain cherche actuellement à les convaincre de changer leur manière de consommer les jeux vidéo. Et pour y parvenir, la firme de Redmond n'a pas fait appel à n'importe qui.

Un membre du forum ResetERA a découvert que Microsoft a récemment recruté Jerret West au poste de directeur marketing de Xbox. Si ce nom ne parlera logiquement pas à la majorité des joueurs, Jerret West est loin d'être n'importe qui. En effet, Jerret West a occupé chez Netflix le poste hautement important de directeur marketing dans différentes régions entre janvier 2013 et décembre 2019.

Au cours de cette période, le nombre d'abonnés de la plate-forme de vidéo à la demande a plus que triplé. Microsoft cherchant à convaincre les joueurs de passer par la case "abonnement à un service," ce recrutement n'est très certainement pas le fruit du hasard.

Un autre intérêt du recrutement de Jerret West pour le géant américain réside dans le fait que ce dernier connaît très bien la marque Xbox et le marché du jeu vidéo. Avant d'arriver chez Netflix, Jerret West a été product manager et directeur marketing chez Xbox entre 2003 et 2011. Ces années correspondent à la montée en puissance de la marque Xbox et aux années pendant lesquelles les consoles Xbox ont joui de leur plus grand popularité à l'échelle mondiale.

C'est par ailleurs ce même Jerret West qui a "créé et exécuté" la campagne marketing de Halo 3, considérée comme une des plus marquantes de l'histoire de Xbox. C'est également lui qui a eu en charge le marketing mondial du Xbox Live entre 2008 et 2011. Microsoft semble avoir donc (re)trouvé le candidat idéal pour aborder la prochaine génération de consoles et tenter de faire exploser en popularité ses services. Reste maintenant à voir si Jerret West saura une fois de plus rencontrer le Succès.

