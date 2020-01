E3 2020 : Phil Spencer confirme la présence de Xbox

Cela s'agite autour de la prochaine édition de l'Electronic Entertainment Expo. Après l'annonce de l'absence de Sony à l'événement et la réaction des organisateurs, c'est au tour du patron de la branche Xbox de s'exprimer sur l'E3 2020.

Pas de communiqué laconique. Avec le patron de la branche Xbox, c'est direct et via les réseaux sociaux. Phil Spencer a donc tweeté, comme il le fait régulièrement, à destination de toutes celles et ceux qui veulent bien entendre ses gazouillis.

Il appuie sur l'idée que Microsoft a bien intégré l'E3 2020 dans sa stratégie de communication de cette année où sera lancée la Xbox Series X.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020