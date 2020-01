Call of Duty Modern Warfare : La carte Crash a subi un changement discret

Crash est une map historique de la série Call of Duty, on aime se replonger dans nos souvenirs avec de belles parties issues de Call of Duty : Modern Warfare premier du nom. Depuis un moment déjà, elle a été ajoutée à la mouture PS4, PC et Xbox One de Modern Warfare. Un changement a été opéré il y a peu par les développeurs.

Son retour dans Call of Duty : Modern Warfare fut accueilli positivement jusqu'à que l'on commence à apercevoir les changements. Changements favorisants énormément les campeurs. Les développeurs ont donc opéré un changement dans un des murets qui permettaient de tuer les adversaires proches de l'hélicoptères écrasé au sol et de la tour.

Ce changement furtif comme vous pouvez le voir dans la galerie d'images permet d'exposer davantage le corps de l'ennemi. Un bon changement en somme.

