Kobe Bryant, légende de la NBA et du sport, est décédé, le jeu vidéo lui rend hommage

Kobe Bryant est décédé hier à l'âge de 41 ans dans un tragique accident d'hélicoptère ayant également ôté la vie de huit autres personnes dont sa fille Gianna âgée de 13 ans. La nouvelle a abasourdi les amateurs de sport et les gamers du monde entier hier soir. Avec une carrière de joueur professionnel de près de 20 ans, Kobe Bryant a accompagné les joueurs fans de basket au fil des générations. Et sa présence devrait continuer d'être sentie sur les cours virtuels pendant de nombreuses années.

Entre le moment où Kobe Bryant a foulé un parquet NBA pour la première fois le 3 novembre 1996, et celui où il a rangé ses Nike Kobe "Black Mamba" pour la dernière fois le 13 avril 2016, il est apparu dans près d'une centaine de jeux vidéo de basket. Sa longue carrière ayant débuté en 1996 alors que la Super Nintendo et la Mega Drive étaient quant à elles en préretraite, Kobe Bryant avait lors de son dernier match pour particularité d'être un des tous derniers, si ce n'est le dernier, joueurs actifs à avoir fait sa première apparition virtuelle dans un jeu 16-bit. Ce jeu, c'était NBA Live 97 (sorti sur Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, Saturn et PC).

Au cours de ces deux décennies, Kobe Bryant est donc apparu dans un très grand nombre de jeux vidéo. Et ses apparitions allaient du jeu de basket Arcade à la NBA Hangtime, NBA Street ou encore NBA Jam (version 2010) aux simulations NBA Action 98 (l'ancêtre de la série des NBA 2K), NBA Live 09, ou encore NBA 2K16 (son dernier jeu en tant que joueur actif).

Star de jeux vidéo discrète

Contrairement à ses prédécesseurs comme Michael Jordan ou encore Shaquille O'Neal, Kobe Bryant n'a pas prêté son image à des jeux qui n'étaient pas des jeux de basketball. Il n'a par ailleurs eu que deux jeux à son nom : Kobe Bryant in NBA Courtside sorti en 1998 sur Nintendo 64 et sa suite NBA Courtside 2 : Featuring Kobe Bryant sorti l'année suivante sur cette même console.

Et malgré sa renommée, ses statistiques et son palmarès, Kobe Bryant s'est fait étonnamment discret sur les jaquettes de jeux au fil du temps. Outre les deux jeux à son nom cités ci-dessus, le mythique numéro 8/24 des Lakers est apparu sur la jaquette d'une petite poignée de jeux NBA : NBA Action 98 (Saturn), NBA 07 (PS3), NBA 2K10 (multi) et NBA 2K17 Legend Edition (multi). À noter par ailleurs à propos de ce dernier jeu, que Kobe Bryant y apparaissait en compagnie du comédien Michael B. Jordan dans la cinématique d'introduction du mode Ma Carrière (cette cinématique est disponible ci-dessus).

Le monde du jeu vidéo en deuil

2K Sports s'est évidemment ému du décès de l'ancienne star des Lakers. En plus d'un tweet publié sur son compte officiel, l'éditeur américain a également ajouté un message hommage qui apparaît automatiquement à chaque lancement de NBA 2K20.

RIP to a Legend. Thank you for your many contributions on and off the court. You are greatly missed pic.twitter.com/XesYS63Uhp - NBA 2K20 (@NBA2K) January 26, 2020

A very respectful tribute to Kobe Bryant can be seen when loading up 2K pic.twitter.com/FLKK7McELW - Shake4ndbake (@ItsShake4ndbake) January 26, 2020

Activision, qui avait collaboré avec Kobe Bryant sur une publicité de Call of Duty : Black Ops (également disponible ci-dessus), a quant à lui posté un message de condoléances sur le compte Twitter de la Call of Duty League et a décidé de repousser la "Hype Battle" (match de CoD opposant des célébrités) d'hier soir.

Malgré sa disparition, il apparaît comme garanti que Kobe Bryant continuera de mettre à mal virtuellement les défenses adverses pendant de nombreuses années. Nos pensées vont aujourd'hui à Vanessa, la femme de Kobe Bryant, leurs trois filles, ainsi qu'aux familles des autres victimes de l'accident.