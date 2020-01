Captain Tsubasa Rise of New Champions : Vivez 2 matches de football intenses avec notre vidéo de gameplay

Il y a des projets qui ont tendance à exciter les foules. Captain Tsubasa : Rise of New Champions semble être de ceux-là, du moins jusqu'à sa sortie qui confirmera ou non s'il vaut le coup qu'on investisse dedans. Et parce que nous en avons assez parlé, on va vous le montrer davantage.

Pas de blabla nasillard, d'explications ou de références obscures en même temps que les images défilent. En avant, il faut aller droit au but. Du jeu, toujours du jeu, rien que du jeu : voilà ce que nous vous proposons ci-dessus avec du gameplay pur de Captain Tsubasa : Rise of New Champions.

Vous allez pouvoir regarder deux rencontres de haute-volée entre Nankatsu SC et la Toho Academy , histoire de ressentir les intentions de cette nouvelle adaptation vidéoludique de l'oeuvre de Yoichi Takahashi, et comprendre pourquoi on peut y croire...

Gardez néanmoins en tête qu'il s'agissait d'une version encore jeune dans son développement et que, forcément, les joueurs aux manettes n'avaient pas encore les connaissances et la maîtrise pour faire plus que des étincelles.

Bons matchs !

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est attendu pour cette année sur PS4, Nintendo Switch et PC.