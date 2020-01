Les consoles les mieux et plus vendues aux États-Unis depuis 1995

Il s'en est passé des choses en 1995. Parmi les nombreux événements marquants, il est possible de noter l'élection de Jacques Chirac à la Présidence de la République française, l'assassinat de Yitzhak Rabin ou encore l'acquittement d'OJ Simpson. Et c'est également en 1995 que The NPD Group a commencé à comptabiliser les ventes de consoles aux États-Unis. En ce début d'année 2020, la société d'études américain a décidé de faire le point à ce sujet.

À lire aussi : Les jeux Xbox et Xbox 360 les mieux vendus aux États-Unis révélés

Parmi les très nombreuses statistiques communiquées par The NPD Group au cours des dernières semaines se trouvent celles concernant les ventes de consoles aux États-Unis entre 1995 et 2019. Ces deux classements, relayés par l'analyste Mat Piscatella, concernent les trois consoles les mieux vendues dans le pays de Donald Trump sur cette période (c'est-à-dire celles dont les ventes ont généré le plus d'argent) ainsi que les consoles qui ont été écoulées au plus grand nombre d'exemplaires.

Voici ces classements sans plus attendre :

Top 3 des consoles les mieux vendues aux États-Unis entre 1995 et 2019 (en dollars rapportés) :

Xbox 360 PlayStation 4 Xbox One

Top 3 des consoles les plus vendues aux États-Unis entre 1995 et 2019 :

Nintendo DS PlayStation 2 Xbox 360

Il peut paraître surprenant de voir que malgré leur carton mondial, la PlayStation et la Wii n'apparaissent pas dans ce classement. La Xbox 360, qui s'est bien moins vendue que ces deux machines à l'échelle mondiale a rencontré un tel succès dans son pays d'origine qu'elle parvient quant à elle à figurer sur ces deux Top 3. Aux États-Unis, la génération précédente a clairement été celle de la Xbox 360.

Et comme le montre la présence de la DS en tête du second classement alors qu'elle ne figure pas sur le premier, un nombre important de consoles vendues peut davantage servir à vendre des jeux qu'à directement remplir les coffres de son constructeur.

À noter malgré tout que Mat Piscatella ne précise pas si le premier classement a été ajusté pour tenir compte de l'inflation.