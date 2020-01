Thief's Roulette : Le DanGanRonpa à l'occidentale annonce aussi sa sortie sur PS4 et PS Vita

Sous-genre d'entre les sous-genres, le visual novel parvient doucement mais sûrement à évangéliser l'Occident comme les missionnaires portugais tentèrent de convertir le Japon au XVIème siècle. Mais cette fois, la torture et l'expiation ne devraient pas être au programme...

Si les fans d'aventures aux rebondissements capillotractés attendent avec une impatience certaine les premières productions du nouveau studio Tookyo Games, leur attente pourrait peut-être être comblée par un hommage venu des États-Unis.

Thief's Roulette, c'est son nom, s'entend selon les dires de ses développeurs Top Hat, comme une inspiration directe des séries DanGan Ronpa et Zero Escape. Kickstarté avec succès en octobre 2018, le jeu d'aventure nous promet de nombreuses trahisons, dans un monde où les augmentations corporelles sont légion.

À l'instar de Zero Escape, le joueur pourra effectuer certains choix qui changeront le cours de l'intrigue, et offriront ainsi plusieurs fins différentes. Les 15 protagonistes de cette curieuse aventure se répartiront en trois groupes, et pourront s'aider à l'intérieur de ces derniers afin de venir à bout des nombreux puzzles que l'on nous promet.

Thief's Roulette parviendra-t-il à se montrer à la hauteur des illustres séries dont il se réclame ? Chacun pourra se faire son idée, puisque le jeu d'abord annoncé sur PC et Switch sortira également sur PlayStation 4 et PS Vita au printemps 2020. Une démo devrait d'ailleurs bientôt pointer le bout de son nez sur Steam...