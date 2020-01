Nintendo Switch : Le magnifique et nostalgique 198X s'offre une bande-annonce de lancement

Sorti il y a plusieurs mois sur PS4 et PC, le très beau 198X vient de sortir sur Nintendo Switch. À cette occasion, les créateurs du jeu ont créé une bande-annonce rappelant ce dernier aux utilisateurs de la console de Nintendo. On ne va pas bouder l'occasion de prendre une petite bouffée de nostalgie.

Le studio indépendant suédois Hi-Bit Studios a récemment mis en ligne une bande-annonce de lancement pour la version Switch de son 198X, jeu hommage aux grands jeux de l'Arcade des années 80 et à ces mêmes années 80 d'une manière plus générale. Très bien reçu jusqu'à présent, le jeu a pour principal défaut d'être très (très) court.

Pour info, 198X est une histoire de passage à l'âge adulte qui se fait à travers diverses expériences inspirées de jeux d'Arcade populaires dans les années 80 : Course, Shoot 'em Up, Beat 'em All, etc. Les graphismes du jeu en pixel art rappellent l'esthétique de ces titres tout en proposant un niveau de détail impossible à l'époque.

198X est dès à présent disponible sur l'eShop européen de la Nintendo Switch au prix de 9,99 euros. Le jeu est également disponibles sur PS4 et PC et est toujours prévu sur Xbox One.