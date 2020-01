Unity dévoile le potentiel étonnant de son moteur graphique avec The Heretic

Le mini court métrage The Heretic est en fait une démo technique permettant de dévoiler tout le potentiel du moteur 3D Unity qui a tant de succès chez de plus en plus de studios indépendants (mais pas que).

Unity est un moteur graphique qui en a dans le ventre et pour le prouver voici une vidéo de 8 minutes permettant de prendre conscience des possibilités techniques de la bête. Il s'agit là de la version complète du trailer qui fut publié en mars 2019.

Voilà ce qu'explique le descriptif de la vidéo traduit par nos soins :

La création d'humains numériques photoréalistes est un défi technique complexe. The Heretic est notre première tentative pour y faire face. Nous avons cherché à établir un pipeline et une barre de qualité adaptés à ce défi. Notre pipeline (CF: la succession des opérations généralement réalisées par une carte graphique nécessaires au rendu d'un lot de données) combinait la numérisation 3D et 4D pour obtenir des textures et des poses de haute qualité et des mouvements crédibles et réalistes.



Il est basé sur les services disponibles dans le commerce : Infinite Realities pour le balayage de haute qualité, Russian 3D Scanner pour le prétraitement de données très précises, et Snappers pour le truquage du visage. Les données numérisées en 4D, qui préservent le réalisme de la performance de l'acteur, sont complétées par le retour des détails de la micro surface, des rides, des pores, etc. obtenus à partir de la numérisation en 3D.



Cette approche donne de meilleurs résultats que l'utilisation individuelle des deux techniques. Nous avons complété le pipeline de la reconstruction de l'humain numérique en fixant les cils, les sourcils, les poils et la barbe à l'aide d'outils de fixation spécifiques.



L'équipe de démonstration prépare un ensemble de techniques et de shaders utilisés pour l'humain numérique dans le film afin que vous puissiez les utiliser dans vos propres projets.

Force est de constater que le résultat est assez saisissant. Ça permet d'ouvrir une fenêtre sur l'avenir du jeu vidéo et s'imaginer potentiellement à quoi ressemblera notre média préféré dans quelques années...