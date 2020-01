Star Wars Knights of the Old Republic : Un remake en route d'après plusieurs sources

RUMEUR. Le site Cinelinx qui avait l'année dernière annoncé en exclusivité la signature de l'acteur Ewan McGregor pour reprendre son rôle d'Obiwan (avéré) vient d'attirer à nouveau l'attention des fans de Star Wars en annonçant qu'un jeu estampillé KOTOR serait en route... On y croit ?

Le site Cinelinx déclare donc que d'après deux sources différentes (dont l'une fut déjà derrière la fuite de l'information concernant le projet Obiwan et du retour de McGregor) qu'un nouveau jeu KOTOR serait en développement chez EA.

Là où les informations se contredisent c'est que l'une des sources parle d'un remake et l'autre d'une "sorte de suite". Il pourrait alors s'agir d'une restauration mais avec un gros morceau totalement ré-imaginé ; c'est en tout cas ce que l'on peut supputer à la lumière de ces rumeurs / informations.

Les deux jeux originaux sont désormais considérés comme non-canon depuis l'achat de Lucasfilm par Disney, mais certains éléments tels que Dark Revan sont visiblement réintroduits.

EA serait sur plusieurs projets Star Wars dont une suite de Fallen Order, et étant donné le succès du jeu et l'attente vis à vis d'un nouveau Knight of the Old Republic, il n'y a pas de mal à s'imaginer que tout cela monte à la tête des investisseurs et permettrait d'avoir un feu vert plus facilement.

On se souvient que, l'an passé, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, avait bien affirmé que l'univers initié par BioWare était bien le sujet de certaines discussions (Star Wars : Lucasfilm entretient l'espoir sur Knights of the Old Republic).

Bref, wait and see...