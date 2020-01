La PS5 aurait des jeux "PS5 only" lors de son lancement

Les informations jusqu'à présent communiquées à propos de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X permettent d'affirmer que les deux machines auront des similitudes, comme l'utilisation d'un SSD par exemple. Certaines choses différencieront cependant les deux consoles. La stratégie de leur constructeur respectif en matière de jeux First Party au début de la prochaine génération semble être une de ces différences.

À lire aussi : PS5 : Le PDG de PlayStation revient sur le choix du logo

Microsoft, dans son objectif de proposer ses titres au plus grand nombre de joueurs possible, a récemment révélé que lors du lancement de la Xbox Series X, aucun jeu des Xbox Game Studios ne sortira uniquement sur cette même Xbox Series X (ces jeux pourront également être proposés sur Xbox One et PC).

À en croire de nouveaux bruits de couloir, Sony n'emploiera pas la même stratégie à la sortie de se PS5. Selon le toujours très bien informé et fiable Jason Schreier de Kotaku, plusieurs jeux First Party de Sony ne seront proposés que sur PS5 au lancement de cette dernière (propos tirés du dernier podcast Kotaku Splitscreen) :

J'ai entendu parler de certains des titres de lancement de la PS5. Je ne vais pas les nommer tout de suite car je vais essayer de faire une sorte d'article à ce sujet plus tard. Mais ces jeux ne tourneront que sur PS5. Certaines des choses que j'ai entendues ne sortiront que sur PS5.

Sony semble donc vouloir maximiser les ventes de PS5 d'entrée de jeu alors que Microsoft préfère avoir le plus de joueurs possible dans son écosystème (vis-à-vis de leur santé financière globale, les ventes de consoles sont beaucoup plus importantes pour Sony que pour Microsoft).

Ailleurs dans ce podcast, Jason Schreier affirme que la plupart des jeux d'éditeurs tiers disponibles au lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, comme le prochain Assassin's Creed par exemple, seront des titres cross-génération. C'est-à-dire qu'ils sortiront à la fois sur PS5, Xbox Series X, PS4 et Xbox One. Ce qui n'est pas vraiment surprenant vues les stratégies au démarrage des deux précédentes générations.

Si ces déclarations ne peuvent pour l'instant être prises que comme des rumeurs, il convient de rappeler que Jason Schreier est un journaliste fiable auteur d'un grand nombre de scoops. Ses affirmations ne doivent donc pas être balayées d'un revers de la main.

La PS5 et la Xbox Series X seront toutes deux commercialisées à la fin de cette année.

Selon vous, est-il important pour une nouvelle console de proposer des jeux qui ne sortent pas ailleurs lors de son lancement ? Ou est-il bon de ne pas fermer la porte aux millions de joueurs qui ont déjà une machine et qui ne comptent pas passer immédiatement à la génération suivante ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.