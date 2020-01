Nioh 2 projette une nouvelle bande-annonce démoniaque, des DLC annoncés

Comme prévu, Koei Tecmo et la Team Ninja ont publié ce jeudi 23 janvier un nouveau trailer pour la suite du Dark Souls-like ancré dans le Japon médiéval. Non sans révéler des petites surprises post-lancement.

À voir aussi : Nioh 2 liste les améliorations prévues grâce aux retours de la Bêta

Après avoir laissé parler la poudre, il est temps pour Nioh 2 de parler. En l'occurrence, de révéler un peu de quoi il sera question. Le jeu prend place en 1555, pendant l'ère Sengoku, où les conflits militaires rythment le quotidien du Japon. Le héros, Hideyoshi, est un mercenaire chasseur de Yokai officiant dans la province de Mino.

Son secret, on le connaît depuis quelques mois, c'est qu'il est lui-même à moitié Yokai. Et le pouvoir qu'il renferme va lui causer du tort. Incapable de contrôler son côté démoniaque, il ne parvient à s'apaiser que grâce à l'aide d'un marchand ambulant, Toukichiro, qui lui confie des pierres d'esprit lui permettant de se calmer. À ses côtés, il va tenter de récupérer davantage de ces cailloux, sauf qu'une force malveillante a exactement le même but. De fil en aiguille, les associés vont, en compagnie d'une chasseresse prénommée Mumyo, se retrouver à servir le chef de guerre Oda Nobunaga. Voilà pour le pitch, avec la vidéo qui va bien pour illustrer.

Mais ce n'est pas tout ce que les développeurs ont à partager aujourd'hui. On apprend que trois DLC majeurs, compris dans un Season Pass seront de sortie après le lancement de Nioh 2. Chacun se focalisera sur un pan de l'histoire et promet, bien évidemment des heures d'exploration et de combat supplémentaires ainsi que des personnages et équipements inédits.

Nioh 2 est prévu pour le 13 mars 2020 sur PS4.