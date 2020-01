Lost Words Beyond the Page dévoile son univers fantastique en vidéo

Lost Words : Beyond The Page, le très mignon jeu narratif de chez Sketchbook Games édité par Modus Games n'a pas dit son dernier mot. Il se montre aujourd'hui via une toute nouvelle vidéo pour prouver qu'il est à la page.

À voir aussi : Lost Words Beyond the Page se dévoile sur Switch et dévoile un nouveau trailer

Nous avions eu l'occasion de voir le jeu en avril 2019 (ça fait donc un moment maintenant) et force est de constater qu'il a bien évolué à en croire la nouvelle bande annonce ci-dessus. L'esthétique se montre encore assez différente de ce que nous avions pu découvrir à l'époque.

Dans le jeu on est amené à se promener dans l'imagination et les souvenirs, d'Izzy la protagoniste de l'aventure, écrivaine de son état. Le jeu se déroule un peu comme un conte, d'ailleurs de nombreuses références aux livres sont présentes, comme on peut le constater ci-dessus.

Lost Words : Beyond the Page est normalement prévu pour cette année sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.