Fairy Tail nous emmène à travers la ville de Magnolia dans une nouvelle vidéo

Vous pensiez que l'on trouvait, comme ça, des magnolias par centaines ? Perdu ! Avec le réchauffement climatique et sa disparition aussi progressive que certaine, il ne reste désormais plus qu'un représentant du genre dans la nature, et c'est Fairy Tail qui en a hérité.

Et puisque la grammaire parvient encore à résister contre la fluidité du genre, c'est le féminin qu'il convient d'employer, puisque Magnolia est comme vous le savez l'une des bourgades principales de l'univers de Fairy Tail.

Le manga de Hiro Mashima sera en effet bientôt décliné dans un RPG qui n'a pour l'instant pas grand chose du conte de fées, mais qui se veut très fidèle à l'oeuvre originale, comme en atteste cette nouvelle vidéo, dans laquelle on découvre les ruelles et autres maisonnées de la ville qui aurait pu être chère au coeur d'un très décédé chanteur de variété, le tout sur un air de joyeuse piraterie.

Fairy Tail est toujours prévu pour le 19 mars 2020 sur PlayStation 4 et Switch, et plus tard dans l'année sur PC.