Counter-Strike: Cocorico, le meilleur joueur du monde est français

Lundi, le français Mathieu Herbaut, dit "ZywOo" de l'équipe CS:GO de la Team Vitality, a été sacré meilleur joueur au monde sur le FPS de Valve, par le média de référence HLTV.

Le Ballon d'Or n'existe pas qu'en football. En esport, le trophée individuel le plus prestigieux de l'histoire du ballon rond a également son équivalent et c'est le site HLTV qui se charge de le décerner, via un classement dédié, depuis 2010, sur le jeu Counter-Strike : Global Offensive.

Alors que la rumeur commençait sérieusement à enfler, la confirmation s'est faite ce lundi soir : le Français Mathieu Herbaut, "ZywOo", est devenu le meilleur joueur au monde sur le FPS de Valve.

.@zywoo takes the No.1 spot in our ranking of the top 20 players of 2019, after a remarkable year that is consigned to the history bookshttps://t.co/gyv3p6dtUB



Powered by @Xtrfy and @Loot_Bet pic.twitter.com/NfLg0BzaPK - HLTV.org (@HLTVorg) January 20, 2020

Un titre totalement mérité pour le prodige de la structure Vitality, qui a marqué les esprits de façon spectaculaire en portant la structure à l'abeille lors des quatre titres acquis par celle-ci en 2019 sur CS:GO : Charleroi eSports, le CS Summit 4, les ECS S7 Finals et l'Epicenter.

Et quand on dit "porter", le mot n'est pas faible loin de là, puisque "ZywOo" a également remporté le titre de MVP de ces trois dernières compétitions, prouvant de manière majuscule sa contribution XXL au triomphe des siens.

Ajoutez à cela deux autres distinctions de "man of the tournament" à Cologne lors de l'ESL One Cologne et de la Dreamhack Masters de Malmö et il était évident que Mathieu Herbaut faisait office de grand favori d'un classement qui aura tenu le monde de l'eSport en général et de CS:GO en particulier pendant des semaines, à raison de la révélation au compte-gouttes de ce célèbre Top 20.

My main goal for 2019 was to win tournaments with my team, I didn't expect to be Top1, it's incredible 😊



I have no words, I just want to thank my teammates, my family,@TeamVitality and everyone supporting me 🥳



It wouldn't have been possible without all of you!



Thank you! https://t.co/enoi8KnRuy pic.twitter.com/JymPzeOAOd - ZywOo (@zywoo) January 20, 2020

Surtout, le titre acquis par "ZywOo" est historique à plus d'un... titre. Il est le premier Français à monter sur la plus haute marche de ce classement, deux marches plus haut que Richard "Shox" Papillon, troisième mondial sur CS:GO en 2013, son coéquipier désormais chez Vitality.

De plus, à 19 ans, il est le plus jeune joueur à remporter cette distinction. Le plus jeune rookie, alors qu'il vient seulement de bousculer sa première année au plus haut-niveau compétitif, devançant au podium le meilleur joueur de l'année 2018, l'Ukrainien Oleksandr "S1mple" Kostyliev (Natus Vincere) et le Danois Nicolai "Dev1ce" Reedtz (Astralis), vous avez dit prodige ? Oui.

Et cocorico, il est français.