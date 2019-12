1 Contre 100 : Phil Spencer pense qu'il faut le refaire, une annonce prochainement ?

Voilà une dizaine d'années, la Xbox 360 arrivait à réunir des dizaines de milliers de joueurs, connectés, devant la reproduction virtuelle d'un jeu télévisé. 1 Contre 100 aura duré plusieurs saisons et fait gagner de nombreux cadeaux réels avant de disparaître. Pour ne jamais revenir. Injustice en voie d'être réparée ?

C'est la question que votre serviteur pose à peu près toute le temps depuis dix ans. Pourquoi 1 Contre 100, expérience de culture générale fantastique et fédératrice tirée d'un jeu télévisé américain, n'a pas déjà signé son retour ? Matt Booty, interrogé par ma pomme lors du X019, m'avait simplement répondu qu'il était content de savoir que ça m'avait plu et qu'il comprenait la recommandation, sans plus.

Phil Spencer, quant à lui questionné par Steve Wright de Stevivor lors du même événement, a été un peu plus loquace sur le sujet.

Nous devrions refaire ça. Le problème de 1 Contre 100 en particulier est qu'il s'agit d'une émission télé dont les droits sont détenus par société de production télévisuelle. Mais je peux dire que Matt et moi avons déjà eu de nombreuses discussions à ce sujet, qu'il s'agisse de cette licence ou simplement de son concept, et qu'il s'agit de quelque chose que nous aimerions refaire. Nous cherchons des idées et discutons avec les équipes parce que c'est une de ces expériences qui - et c'est presque un cliché - était en avance sur son temps.



L'idée d'avoir des événements en direct où plus d'une centaine de personnes se réunissent, avec des lots à gagner, c'est très axé communauté... Avec Mixer ? Vous pouvez même le faire là sans qu'il y ait besoin du jeu localement. Bref, Matt et moi réfléchissons à ces idées depuis un bon moment. Je soupçonne que vous verrez quelque chose arriver, parce que je pense que ça doit arriver.

On prendra soin de garder dans un coin de la tête que la dernière fois qu'un bout d'interview de Spencer par Stevivor est parue, cela concernait le nom du Projet Scarlett, révélé peu après sur la scène des Game Awards. Comme si le timing avait été choisi. Et là, s'ils nous faisaient une annonce très prochainement d'un show télévisé, pas forcément 1 Contre 100, sur Mixer ? Laissez-nous rêver, pour le plaisir.