Game Freak (Pokémon Épée) va sortir un RPG sur PS4

Il est aisé de l'oublier tant Game Freak est lié aux jeux Pokémon dans l'inconscient collectif, mais le studio japonais n'appartient pas à Nintendo et peut toujours sortir des jeux sur d'autres plates-formes que celles de la firme de Kyoto. Preuve en est, un de ses derniers titres aura prochainement le droit à une sortie sur la console de Sony.

L'éditeur japonais Rainy Frog vient d'annoncer la commercialisation au Japon le 23 avril prochain de versions boîtes de Little Town Hero sur Switch et PS4. Si le jeu est déjà disponible sur Switch en occident depuis l'automne dernier, on ne sait pas encore si la version PS4 du RPG sortira également en Amérique du Nord et en Europe.

Pour rappel, Little Town Hero a été conçu dans le cadre de l'initiative Gear Project. Cette dernière a pour objectif d'inciter les développeurs des jeux Pokémon à créer des jeux originaux pendant les périodes calmes afin que l'expérience glanée sur ces jeux inédits serve ensuite à apporter de nouvelles idées sur les Pokémon. Jusqu'à présent, quatre titres sont sortis de cette initiative : Tembo the Badass Elephant, Giga Wrecker, Giga Wrecker Alt et Little Town Hero.

À noter au passage qu'une version physique Switch de Little Town Hero a en parallèle été annoncée aux États-Unis par NIS America. Cette dernière sortira en avril prochain.