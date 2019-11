Pokémon Épée/Bouclier : Game Freak accusé d'avoir menti, les fans fulminent

À l'heure où notre TEST de Pokémon Épée/Bouclier est en ligne (TEST de Pokémon Épée / Bouclier : Nouvelle génération, nouvelle dimension ?), les réseaux sociaux sont sens dessus-dessous à cause lui. En cause, une déclaration de Game Freak mise à mal par des découvertes de joueurs se l'étant déjà procuré...

Le mot-dièse employé est fort, violent, précis : #GameFreakLied, Game Freak a menti. Des milliers de messages apparaissent sur Twitter à l'attention du studio qui a conçu Pokémon Épée/Bouclier à paraître sur Nintendo Switch ce vendredi 15 novembre.

Le point de départ de cette déferlante qui dure depuis plusieurs heures maintenant ? Certains internautes ayant cassé la street date et les fuites ont commencé. Et dans le tas, il y en a qui ont été farfouillé dans le jeu et se sont amusés à compter le nombre de polygones des créatures attrapées pour les comparer à leurs équivalents dans les versions Soleil et Lune sur 3DS. Et ils ont révélé leurs trouvailles, notamment sur 4chan et reddit.

Quel est le problème ? Il semblerait que Game Freak ait réutilisé les mêmes modèles, avec un rendu à peine amélioré pour Épée/Bouclier. Très bien, et donc ? Cela contredit une déclaration de Junichi Masuda (producteur) et Shigeru Ohmori (réalisateur) à Famitsu datant ce l'été 2019. Les deux hommes forts de Game Freak expliquaient alors que tous les modèles avaient été recréés de zéro, ce qui avait mis fin aux rumeurs insistantes d'une réutilisation des créatures employées auparavant, dues à une technique paraissant étrangement en retrait dans les différents trailers. Cela avait été l'un des arguments avancés pour justifier un Pokédex incomplet dans le jeu Switch.

Ils ont dit, ils auraient menti, donc. D'où la fureur un brin incontrôlée de certains fans et les appels au boycott. Est-ce que cette incartade portera réellement préjudice Pokémon Épée/Bouclier et à son studio ? Est-elle justifiée par des décisions prises à des rangs supérieurs ?Les charts répondront. En attendant, on le rappelle, notre TEST est en ligne.

