Dying Light 2 voit lui aussi sa sortie reportée

La saison des reports bat son plein, et après Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ou encore Marvel's Avengers c'est au tour d'un autre très gros jeu de l'année 2020 de se voir repoussé.

À voir aussi : Dying Light tease une rencontre avec Left 4 Dead 2

On vient d'apprendre via le compte Twitter officiel du jeu Dying Light 2 qu'il est tout simplement repoussé à une date inconnue. Techland a publié un long message d'explication pour justifier ce choix à celles et ceux qui l'attendaient fébrilement :

À notre chère communauté,



Ce fut une année très chargée pour nous alors que nous avons continué à travailler sur notre plus grand projet à ce jour. Nous savons que vous attendez le jeu avec impatience, et nous voulons proposer exactement ce que nous avons promis.



Le jeu devait sortir au printemps 2020 mais nous avons malheureusement besoin de plus de temps de développement pour aller au bout de notre vision. Nous nous excusons pour cette mauvaise nouvelle. Notre priorité est d'offrir une expérience qui soit à la hauteur de nos propres exigences et des attentes de nos fans.



Merci de rester à l'écoute et merci à nos fans du monde entier pour votre soutien, votre patience et votre compréhension.

Hey Survivors!

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 - Dying Light (@DyingLightGame) January 20, 2020

Il n'y aucune nouvelle fenêtre ou date pour accompagner cette triste nouvelle. Difficile dans ces conditions d'imaginer une sortie pour 2020. Dying Light 2 est prévu sur PC, PS4 et Xbox One. Et sûrement aussi optimisé pour la PS5 et Xbox One Serie X.