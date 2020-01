Captain Tsubasa Rise of New Champions annoncé, Olive et Tom de retour sur PS4, Switch et PC en vidéo

En France, certains dessins-animés ont créé des passions voire des vocations. On ne compte plus le plus nombre de vétérinaires parce que Bibi Phoque, de volleyeuses parce que Jeanne et Serge et de chats héroïques parce que Samurai Pizza Cats. Et pour le football, c'était quoi déjà ?

Malheureux, tu ne connais donc pas Olive et Tom, nom français donné à l'anime Captain Tsubasa, adapté lui-même du manga de la légende Yoichi Takahashi ? Tu ne te souviens pas des matchs de football de plusieurs heures sur des terrains de quelques dizaines de kilomètres, où l'on avait le temps de discuter pour se rappeler du bon vieux temps avant de propulser des cacahuètes capables de trouer les filets ?

Alors voilà un jeu qui va te rafraîchir la mémoire, frérot. Car Bandai Namco vient d'annoncer Captain Tsubasa : Rise of New Champions, un jeu de football typé arcade prévu pour cette année 2020 sur PS4, Nintendo Switch et PC.

La bande-annonce et les visuels disponibles dans notre galerie d'images ci-dessous vont-ils t'aider à te souvenir ? Et est-ce que cela va te hyper, te donner envie de rechausser les crampons pour tenter une nouvelle fois la catapulte infernale, que tu avais voulu accomplir en 1989 après une séance de Youpi, l'École est finie, causant ce traumatisme crânien qui fait que tu avait tout oublié ?

C'est sûr, ce dynamisme et cette fidélité, ça réveille des choses. Et ça change des versions qui versaient dans le tactique - et qui ont sûrement beaucoup inspiré le Blitzball de Final Fantasy X. Hâte de voir tout ceci.

Peut-être bientôt, qui sait... Restez à l'écoute.