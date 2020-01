Mortal Kombat : Un film d'animation annoncé pour cette année

Pour les amateurs de combats sanglants et de fatalities dégueulasses, le 5 mars 2021, date de sortie du reboot cinématographique de Mortal Kombat, paraît bien trop éloigné. Heureusement, cette année, un autre challenger va se présenter.

C'est ce qu'on appelle une surprise. Non content de proposer l'année prochaine un nouveau film basé sur les aventures de Raiden et ses amis, le studio Warner va aussi proposer au cours du premier semestre 2020 un film d'animation intitulé Mortal Kombat Legends : Scorpion's Revenge.

Ed Boon a fait l'annonce :

We've been sitting on this news for quite a while & are thrilled to announce the upcoming Mortal Kombat Animated feature!



Scheduled for the first half of 2020 and its BRUTAL ! 😱 pic.twitter.com/UtliFQ7Gpc