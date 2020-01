Hunt Showdown s'offre un mode PvE solo

Disponible sur PC et Xbox One et bientôt sur PS4, Hunt : Showdown va avoir droit à un mode PVE en bonne et due forme et le tout en mode solo.

Ce qui donne de la consistance à ce FPS coopératif c'est avant tout ses monstres et son atmosphère. Et forcément les joueurs sont nombreux à demander un mode solo PVE à Crytek, qui très à l'écoute de la communauté, a déjà tout prévu.

Une date pour ce mode n'a pas encore été annoncée par le studio ou son nouveau co-éditeur Koch Media, mais il devrait en tout logique sortir cette année. Notons d'ailleurs qu'une nouvelle map, de nouveaux outils et de nouveaux chasseurs doivent aussi arriver dans les mois à venir.

C'est en tout cas dans les cartons de Crytek. Si le titre vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à notre Test.