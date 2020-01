Dragon Ball Z Kakarot : PS4 (Pro) vs Xbox One (X), les résolutions comparées

Dragon Ball Z : Kakarot est désormais disponible dans la nature. Et plutôt que d'attendre que des joueurs ou des journalistes fassent des comparatifs des différentes versions du jeu, Bandai Namco Entertainment a décidé de jouer Carddass sur table et de faire lui-même ce comparatif.

Bandai Namco Entertainment propose, sur le site officiel japonais de Dragon Ball Z : Kakarot un comparatif des résolutions, et donc du rendu, du jeu sur PS4 Pro, PS4, Xbox One et Xbox One X.

L'image comparant l'affichage du jeu sur les différentes consoles est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Pour ce qui est de la résolution du jeu sur les quatre consoles, les voici :

Xbox One X : 3840 x 2160

: 3840 x 2160 PS4 Pro : 2560 x 1440

: 2560 x 1440 PS4 : 1920 x 1080

: 1920 x 1080 Xbox One : 1600 x 900

L'ordre habituel est donc respecté, les utilisateurs de Xbox One X bénéficieront de la version console la plus avancée gratuitement tandis que les possesseurs de Xbox One seront les plus mal lotis.

Pour rappel, Dragon Ball Z : Kakarot est disponible à partir d'aujourd'hui sur PS4, Xbox One et PC. Notre test du jeu peut quant à lui être lu à cette adresse.