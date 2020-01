The Elder Scrolls Online : L'extension Greymoor plante les crocs dans sa date de sortie

On savait Bethesda enclin à nous laisser retourner dans les terres enneigées et franchement mal fréquentées de Bordeciel via son MMORPG. Comme prévu, on a pu découvrir la prochaine extension de The Elder Scrolls Online. Et elle s'annonce sombre, humide. Et vampirique.

Ah, cette malédiction qui aura pesé sur votre Dragonborn dans Skyrim. C'était l'bon temps. Le récit de l'année 2020 de The Elder Scrolls Online va, si l'on prête attention à la cinématique de présentation partagée par Bethesda, avoir recours aux suceurs de sang, terrés dans une grotte qui sent pas très bon.

L'extension Greymoor, prévue pour le 18 mai prochain sur PC et Mac et le 2 juin sur PS4 et Xbox One, prendra place près de 900 ans avant les événements de Skyrim et vous laissera arpenter le Bordeciel occidental et la caverne de Griffenoire. Ce nouveau chapitre, qui s'étalera sur les prochains mois, offrira une nouvelle quête principale de plus de 30 heures ainsi que d'autres événements et surprises.

En outre, les joueurs pourront s'attendre à un nouveau système d'Antiquités proposant deux lignes de compétences et permettant d'en apprendre toujours plus sur Tamriel, à une nouvelle Épreuve pour 12 joueurs, ainsi qu'à toujours plus de donjons publics. Bref, il va y avoir du sport, à moins que vous ne preniez une flèche dans le genou.