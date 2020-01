Cyberpunk 2077 repoussé de plusieurs mois, sa nouvelle date annoncée

C'est la semaine des retards. Après Final Fantasy VII Remake et Marvel's Avengers, au tour du très attendu Cyperpunk 2077 de voir sa sortie décalée. Et comme pour le jeu de super héros, ce retard va être de plusieurs mois.

Après Marvel's Avengers, un autre jeu très attendu vient de voir sa sortie repoussée au mois de septembre prochain. En effet, CD Projekt RED vient d'annoncer sur Twitter que Cyberpunk 2077 ne sortira finalement pas en avril mais le 17 septembre prochain.

Le studio polonais explique que le jeu est dès à présent intégralement jouable mais qu'ils ont besoin plus de temps pour faire du playtesting, apporter des correctifs et peaufiner le jeu. CD Projekt RED explique qu'il a pour objectif de rendre son jeu "parfait." Rien que ça.

We have important news regarding Cyberpunk 2077's release date we'd like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV