Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED parle de l'apport des futurs DLC

Parmi les jeux qui vous mettent dans une indescriptible transe, il en est un qui risque de marquer de son sceau l'année 2020, tant il aiguise les appétits vidéoludiques des joueurs du monde entier. Mais alors que la sortie de Cyberpunk 2077 est encore bien trop lointaine, CD Projekt Red pense bel et bien à l'après.

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Le créateur du jeu explique pourquoi il a choisi CD Projekt RED

Il y a deux semaines, le studio polonais et très largement respecté annonçait tout de go qu'à l'instar de The Witcher III : Wild Hunt, l'aventure Cyberpunk 2077 ne s'arrêterait pas au seul jeu que vous attendez tous, mais se prolongera à travers une série de DLC gratuits.

Interrogé sur le sujet par nos confrères de Video Game Chronicles, le level designer Max Pears (que l'on franciserait volontiers en "Maxime Poires") précise que le contenu post-lancement bénéficiera à l'ensemble du jeu :

L'équipe de développement est déjà en train de se pencher sur les DLC. Les joueurs de The Witcher III ont pu profiter des mises à jour qui amélioraient l'interface utilisateur, ce genre de choses... Nous allons donc écouter la communauté et nous concentrer sur ce que les DLC apporteront.



Nous avons beaucoup appris sur le fonctionnement des DLC avec The Witcher III. Nous allons nous servir de cette expérience pour l'appliquer à Cyberpunk 2077.

Bon, si les déclarations un rien brumeuses du père Pears ne nous apprennent pas grand chose sur les améliorations que nous serions en droit d'attendre de la part des DLC du prochain CD Projekt Red, la perspective de goûter à des ajouts aussi succulents qu'un certain Blood and Wine, pour ne citer que lui, nous rappelle que la sortie de Cyberpunk 2077 sur PC, PlayStation 4, Google Stadia et Xbox One est toujours prévue pour le 16 avril 2020.

Soit dans assez longtemps.