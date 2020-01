Xbox Games With Gold : Les jeux "gratuits" de février 2020 révélés, Fable et Star Wars au menu

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à dépenser ne serait-ce qu'un centime de plus. Et, arrêtez tout, on vient d'apprendre quels seraient ceux de février.

Les abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate ont en effet cet avantage de pouvoir cueillir chaque mois plusieurs titres gratos grâce au programme Xbox Games With Gold. Il y a peu, il était question de Styx : Shards of Darkness et Batman : The Telltale Series sur Xbox One et Tekken 6 et LEGO Star Wars II sur Xbox 360.

En février 2020, les jeux "offerts" par Microsoft seront :

XBOX One

TT Isle of Man (du 1er au 29 février)

Call of Cthulhu (du 16 février au 15 mars)

Xbox 360/Xbox :

Fable Heroes (du 1er au 15 février)

Star Wars Battlefront (jeu Xbox, du 16 au 29 février)

Voilà en somme une sélection pour le moins variée avec des titres issus du catalogue de trois consoles différentes.