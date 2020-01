Epic Games Store : Toujours des jeux gratuits en 2020, les chiffres de la première année révélés

L'année 2020 déjà bien entamée, plusieurs questions restent en suspens concernant la boutique d'Epic Games et son programme de jeux offerts. En plus d'y répondre, les ouailles de Tim Sweeney ont décidé de livrer des chiffres d'une première année plutôt encourageante.

Lancé le 6 décembre 2018, rejeté par ceux pour qui l'idée d'un nouveau launcher réveille une incroyable fureur ou une flemme olympique, l'Epic Games Store compte plus de 108 millions d'utilisateurs. Et ce n'est pas tout, comme l'indique une infographie visible dans notre galerie d'images ci-dessous, les joueurs PC y ont dépensé 680 millions de dollars, 251 millions pour les jeux tiers. Et 23 millions de coupons et réductions ont été financés directement par la firme de Cary.

Le programme de jeux gratuits à un rythme plus ou moins hebdomadaire est lui aussi abordé. Ce sont 73 titres, dont la valeur totale est de 1.455 dollars qui ont été proposés, avec plus de 200 millions de logiciels récupérés à travers le monde.

Et cela ne s'arrêtera pas en 2020. Alors que la fin 2019 laissait craindre le pire aux plus opportunistes d'entre nous (Epic Games Store : Toujours plus de jeux gratuits en 2020 ? Epic botte en touche), on apprend que, définitivement, le(s) jeu(x) offert(s) chaque semaine sur l'Epic Games Store sont encore là pour au moins une bonne cinquantaine de semaines.

Bonne année, donc.