Dragon Ball Z Kakarot : Vegeta prend le micro pour le trailer de lancement

Les lecteurs de shōnen et autres récits ô combien codifiés venus du Japon ne le savent que trop bien : si le héros d'une aventure à la sauce nekketsu se doit généralement d'être aussi candide et avenant que ce cher Gokū, il n'est finalement pas grand chose sans un rival de bon aloi, quitte à ce que ce dernier vienne du fin fond de la galaxie.

Et si ce brave Kakarotto aura mis à mal bon nombre de vilains méchants désireux de régner/vendre/éradiquer (rayez la mention inutile) notre petite planète bleue, c'est le personnage le plus borné mais également le plus attachant du manga d'Akira Toriyama qui s'exprime aujourd'hui pour présenter le trailer de lancement de Dragon Ball Z : Kakarot.

C'est sur fond du second ending de l'adaptation télévisée, Bokutachi wa Tenshi Datta (que l'on connaît plus souvent sous le nom de "We Were Angels") que le prince des Sayajins Bejita - que nous connaissons sous le nom de Vegeta - nous rejoue l'une de ses dernières répliques, celle de l'acceptation, qui le fera définitivement passé du côté lumineux de la Force.

Au vu du résumé à 100 à l'heure qui s'opère alors devant nos yeux éventuellement embués par la nostalgie, inutile de vous dire que cette bande-annonce finale spoile méchamment l'oeuvre achevée en 1995. Bon, il faut dire que vous aviez le temps, hein.

Au cas où vous (re)traîniez pour la première fois vos guêtres sur Internet depuis plusieurs mois, rappelons que Dragon Ball Z : Kakarot sera disponible dès ce vendredi 17 janvier 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

バイバイみんな!