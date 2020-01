Yakuza 7 détaille ses plans en matière de DLC gratuit et payant

C'est un fait avéré, les Yakuza sont des jeux dont le contenu de base est extrêmement généreux. Mais cela n'a jamais empêché SEGA de proposer du contenu téléchargeable gratuit et/ou payant facultatif en plus de ces jeux de base. Yakuza : Like a Dragon ne dérogera pas à la règle.

À lire aussi : Yakuza 7 : Toutes les invocations de personnages légendaires listées

Le dernier numéro du magazine japonais Famitsu, une fois de plus relayé par le blog ryokutya2089, révèle les plans de SEGA pour le DLC de Yakuza : Like a Dragon. Cette fois encore, l'éditeur compte ajouter du contenu à la fois gratuit et payant.

Pour ce qui est du DLC gratuit, il sera par exemple question d'une activité liée au Pachislot. Plusieurs packs de DLC gratuits seront également diffusés au fil des semaines (avec des tenues, des objets, des jobs, etc.). Le premier, disponible au lancement du jeu, contiendra par exemple le job (c'est à dire la classe) d'agent d'entretien.

L'offre payante sera quant à elle la suivante :

Des versions complètes des chansons du mini-jeu de karaoké

Les costumes de Kazuma Kiryu, Makoto Date et Goro Majima (ces costumes sont déjà proposés en bonus de précommande chez certains revendeurs japonais)

Des costumes de mascottes (dont celui de Ono Michio de Yakuza 6/Judgment)

Des jobs additionnels : "Devil" et "Big Sister"

Un mode supplémentaire : "Legend Management"

À noter que Famitsu a également indiqué que les costumes liés aux différents emplois pourront être portés hors des combats en mode "free play," autrement dit une fois l'histoire terminée une première fois.

À l'heure où sont écrites ces lignes, la date de sortie et les prix de ces différents éléments n'ont pas été communiqués. Ces plans concernent bien évidemment le Japon pour le moment. Les DLC nippons étant généralement proposés dans les versions occidentales des Yakuza, il est possible de s'attendre à ce que ce DLC soit également proposé, au moins en partie, lors de la sortie occidentale de Yakuza : Like a Dragon.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon sortira demain, 16 janvier, sur les PS4 japonaises. En occident, le jeu est prévu pour 2020 mais n'a pas encore de date de sortie précise.