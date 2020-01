Yakuza 7 : Toutes les invocations de personnages légendaires listées

Comme nous vous l'avons rappelé pas plus tard que cette semaine, le héros de Yakuza : Like a Dragon sera amené à interagir (entendez, à échanger des coups de latte) avec des personnages bien connus des fans de la série. Ces protagonistes ne serviront cependant pas que d'adversaires à Ichiban Kasuga et compagnie.

La sortie japonaise de Yakuza : Like a Dragon est imminente et SEGA a visiblement décidé de noyer les joueurs nippons d'informations au sujet de son RPG. L'information du jour à propos de Yakuza 7 vient du site du magazine japonais Famitsu. Dans l'aperçu de son prochain numéro papier, le magazine évoque deux autres personnages connus des fans qui auront un rôle à jouer dans l'intrigue de ce septième épisode majeur.

Ces personnages sont Daigo Dojima, le président du Clan Tojo et personnage récurrent de la série, et Masaru Watase, patriarche de la Famille Watase, ancien capitaine au sein de l'Alliance Omi et adversaire de Kazuma Kiryu dans Yakuza 5. Comme Majima et Saejima, Dojima a disparu de la circulation des suites de l'opération menée par la police à Kamurochô. De son côté, Watase est supposé être en prison, mais il se pourrait que cela ne soit pas le cas. En plus d'intervenir dans l'histoire, ces deux personnages pourront également être invoqués en cours de combat.

Comme indiqué précédemment, il sera possible d'invoquer des personnages pendant les affrontements de Yakuza 7. Ces invocations qui peuvent aussi bien être offensives que défensives, sont représentées par des personnages divers et variés. Dont des "Légendes" de Yakuza. À ce propos, Famitsu révèle qu'un total de cinq "Légendes" pourront être invoquées : Kazuma Kiryu, Goro Majima, Taiga Saejima, Daigo Dojima et Masaru Watase.

Pour rappel, Yakuza : Like a Dragon est prévu pour le 16 janvier prochain au Japon. En Europe et en Amérique du Nord, le jeu est prévu pour cette année.