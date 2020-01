Doom Eternal présente une vidéo de gameplay avec de nouveaux monstres

DOOM Eternal se remontre ce soir de grève, avec une nouvelle vidéo de gameplay. Suite directe du DOOM de 2016, DOOM Eternal arrivera le 20 mars prochain sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia.

Dans cette nouvelle bande-annonce comme vous pouvez le constater de vos propres yeux, vous verrez de nouveaux ennemis comme le Maraudeur et le Gladiateur, s'imprégner des nouveaux Glory Kills et observer le pouvoir dévastateur du Creuset. Si, si, regardez bien.

L'occasion également d'avoir un nouvel aperçu du mélange ultime de vitesse et de puissance que propose DOOM Eternal à travers des combats à la première personne plus nerveux que jamais.

Nous devrions pouvoir vous proposer des choses prochainement sur le site, si le temps est clément, mais en attendant, sachez que dans DOOM Eternal, la planète a été envahie par des puissances démoniaques...

Bethesda nous apprend également que le titre figure dans plus de 350 listes des "Jeux les plus attendus de 2020" et a été élu Meilleur jeu d'action et Meilleur jeu PC lors de l'E3 2019.

DOOM Eternal sera disponible le 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia. Il sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l'année.