Xbox Game Pass : Pour les développeurs d'Outer Wilds, l'abonnement permet plus de liberté

L'abonnement de Microsoft qui fait les beaux jours des joueurs fauchés et/ou radins (rayez la mention inutile, mais par pitié ne touchez pas à votre écran) continue jour après jour d'alimenter la chronique, et de délier les langues.

Si Phil Spencer tenait il y a quelques jours à nous assurer de la viabilité économique du système d'abonnement lancé à l'été 2017, en rappelant qu'il s'agissait d'un investissement pensé sur le long terme, c'est aujourd'hui au vénérable studio Mobius Digital d'en placer une pour le fameux Game Pass.

Le creative lead du fantastique Outer Wilds Loan Verneau a récemment été interrogé par nos confrères de Games Industry, et il semblerait que la formule conviennent particulièrement bien à ce projet relativement novateur :

Nous sommes sur le Xbox Game Pass, et ça a été une expérience vraiment géniale, car je pense que cela a amené beaucoup de joueurs à essayer notre jeu, alors qu'ils ne l'auraient sans doute pas fait sans ce système. C'est un vrai changement. De la même manière qu'il a changé le monde de la télévision et du cinéma, le système d'abonnement aura également un impact très important sur l'industrie du jeu vidéo. Nous commençons à comprendre que cela pourrait ouvrir le marché vers des jeux plus bizarres, plus originaux, qui auraient été perçus comme plus risqués auparavant.

Cette déclaration ferait presque écho aux fleurs jetés par le co-réalisateur de The Last of Us Bruce Staley à Death Stranding, qui avait selon lui contribué à secouer le petit monde du jeu AAA. Et bien que comparaison ne soit pas raison, Verneau formule également quelques inquiétudes concernant une relative paresse de la part de l'industrie :

Le confort est le nouveau fléau de notre existence, selon moi. Je suis tout aussi coupable que n'importe qui, mais je sais que lutter contre ce confort est un véritable combat : les bénéfices à court-terme seront dommageables à long-terme.

Si le système d'abonnement à la sauce Microsoft semble donc satisfaire les petits éditeurs désireux de proposer des titres véritablement innovants, il permet également au géant américain de proposer à un plus large public des expériences originales, pour lesquels une partie des joueurs n'ont plus à se poser la question d'un éventuel achat. Puisse ces sages paroles être entendues au-delà de nos seules colonnes...

