Marvel : Morbius se dévoile dans un premier trailer... un lien avec le MCU ?

Forcément attendu comme une bête curieuse - n'y voyez aucun jeu de mots - le prochain film né de Sony Pictures (avec la collaboration de Marvel Studios) mettant en scène le célèbre vampire s'est fendu de son premier trailer. Ce dernier est dans les temps annoncés (début d'année 2020), se veut riche en informations et... la suite dans la news.

Si vous ne connaissez pas le personnage de Morbius, voici un petit mémo pour vous mettre à jour sur l'un des méchants les moins connus - l'un des moins mis en avant en tout cas, si on le compare à Venom ou Carnage par exemple - de l'univers de Spiderman.

Avant de devenir un vampire, Morbius est avant tout un docteur, Michael Morbius, Prix Nobel de biochimie et atteint d'une rare maladie sanguine. Alors que cette dernière le tue lentement mais sûrement à petit feu, l'intéressé va trouver un remède, notamment grâce à l'aide du sang de chauve-souris. Mais l'intervention prend une toute autre tournure, et Morbius devient un vampire assoiffé de sang, et plus ce liquide se répand dans son corps, plus il lui permet d'exploiter ses nombreux pouvoirs.

Voilà pour le personnage. Ce premier trailer, qui donne la part belle à Jared Leto (feu-Joker Suicide Squad), se veut aussi explicatif que rythmé, avec des phases d'actions intéressantes et déjà, un aperçu des pouvoirs de Morbius. On rappelle que ce film s'inscrit dans le projet d'univers partagé autour des méchants de Spidey de Sony (ce qui devait initialement être lancé par le film Sinister Six à l'issue du 2e volet de The Amazing Spiderman), au même titre que Venom... mais visiblement, cet opus tend à se rapprocher aussi du MCU.

Le Vautour en guest ou en caméo ?

Cela ne vous aura pas échappé, mais on peut voir une affiche avec le Tisseur en avant barré du tag "Meurtrier". Si l'affiche rappelle la jaquette du jeu PS4 en gloire à notre araignée préférée ( pas déconnant, on parle d'un jeu Sony... dans un film Sony), le tag lui renvoie directement aux événements finaux de Far From Home (alerte spoil) et aux probables soucis causés par la vidéo de Mysterio, annonçant sa mort des mains même de Spiderman.

Ce n'est pas tout, les quelques dernières secondes du trailer nous permettent de voir... le Vautour, méchant initial d'Homecoming et que l'on avait abandonné en prison, faire face à Morbius. Pour une alliance ? Pour un simple caméo ? Cette scène ne manquera pas de faire jaser, surtout si elle devait avoir un impact dans l'intrigue.

Bref, on en saura plus le jour J : Morbius sortira sur grand écran le 5 août 2020.