Royaume-Uni : Une gloire du football anglais visage d'une campagne de prévention sur le Jeu Vidéo

Alors que le choix de placer le jeu vidéo, le tabac et l'alcool au même rang dans une campagne fait débat en France (Prévention : Quand l'État met jeu vidéo, alcool et tabac au même niveau), nos cousins outre-Manche ont fait appel à un ambassadeur qui sait marquer les mauvaises habitudes à la culotte.

L'Ukie (UK Interactive Entertainment, organisme britannique du jeu vidéo au Royaume-Uni) et le Video Standards Council Rating Board, administrateur du système de classification PEGI, ont lancé conjointement la campagne Get Smart About PLAY. Il s'agit d'une initiative répondant à des études révélant que seul un parent sur cinq contrôle les activités financières de sa progéniture dans les jeux vidéo, que quatre enfants sur cinq jouent sans restrictions sur appareils connectés et consoles.

Pour représenter Get Smart About PLAY, un grand nom du football : Rio Ferdinand. L'ancien international anglais, qui aura été un défenseur emblématique de Manchester United durant une douzaine de saisons, a lui aussi des enfants. Le colosse (1m95) aime passer du temps à jouer avec eux.

Une occasion idéale pour aiguiller vers un peu de prévention et d'éducation, en se montrant en train de jouer au mode Volta de FIFA 20, auquel il est associé. Et qui reste, avec le bien connu FUT, un endroit où les jeunes joueurs sont les plus susceptibles de dépenser des sommes délirantes.