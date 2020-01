My Hero One's Justice 2 : Izuku affronte Kai dans un nouveau trailer 100% baston

Que vous soyez ou non sensible au genre si souvent dépeint du shōnen manga, vous avez difficilement pu passer à côté de l'un des titres le plus acclamé de ces dernières années : My Hero Academia, ou le soutien scolaire pour les cancres chez les super-héros.

Déjà adapté en jeu vidéo via un certain My Hero : One's Justice en octobre 2018, le manga de Kōhei Horikoshi continue son bonhomme de chemin avec un second épisode annoncé en septembre dernier, et habilement baptisé My Hero : One's Justice 2. Pas bête.

Et parce que rien ne caractérise plus un shōnen qu'une série de bons vieux bourre-pif des familles entrecoupées de hurlements bien sentis, Bandai Namco nous permet aujourd'hui de poser les yeux (et les oreilles) sur un combat opposant notre héros Izuku Midoriya au très méchant Kai Chisaki.

Si comme dans la vie tout va trop vite, les fans de l'adaptation animée pourront tout de même se régaler en découvrant quelques uns des coups spéciaux de nos deux protagonistes, ainsi que la récompense qui attendra les esthètes désireux d'achever leur adversaire avec classe, profitant d'un magnifique "Plus Ultra" qui crève littéralement l'écran.

My Hero : One's Justice 2 est prévu pour vous faire bachoter sur PlayStation 4, Switch et Xbox One dès le 13 mars 2020, soit pile-poil pour la fin de l'année scolaire nippone. Malin, n'est-ce pas ?