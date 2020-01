Xiaomi Black Shark 3 5G, une montagne de RAM de prévu ?

RUMEUR. Le dernier Black Shark que nous avions d'ailleurs eu l'occasion de tester avait déjà pas mal de RAM avec ses 8 Go embarqués. Il se pourrait que son héritier le "5G" puisse monter beaucoup plus haut.

À quoi ca sert ? Eh bien le monde du hardware est aussi le monde de "Qui pourra le plus". Et dans ce jeu là, Xiaomi souhaite taper très fort visiblement puisque d'après le technophile souvent bien informé Sudhanshu le smartphone en question pourrait être le tout premier à s'équiper de 16 Go de RAM.

Soit autant qu'un PC actuel. N'oublions pas que le Black Shark est un téléphone pour le jeu vidéo mais ça reste il est vrai tout de même assez étonnant que l'appareil puisse proposer autant. Surtout que l'utilité d'une telle mémoire vive est pour l'instant assez mesurée.

Comme nouveauté et comme le titre du Black Shark l'indique, la compatibilité 5G sera de mise et forcément bien mise en avant. Et on devrait également avoir une plus grande fréquence de rafraîchissement pour l'écran.

Bref, on attendra toutefois les prochaines confirmations mais cela s'annonce assez costaud..