Japon : Un Top 20 de ventes entièrement composé de jeux Nintendo Switch

Cela n'est pas nouveau, la Switch cartonne au Japon. Et avec l'arrivée récente de Pokémon Épée/Bouclier, la console de Nintendo a mis un nouveau coup d'accélérateur dans son pays d'origine. Combinez à ça une PS4 qui quant à elle ralentit doucement mais surement au Japon pour obtenir une domination écrasante de la firme de Kyoto dans les charts nippons.

Comme il le fait chaque semaine, le site du magazine japonais Famitsu a révélé le classement hebdomadaire des ventes de jeux au Japon. Cette fois, il est question de la semaine allant du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020, et ce classement a pour particularité d'être exclusivement composé de jeux Nintendo Switch sur ses 20 premières places.

Au cours de cette semaine, deux jeux Switch ont passé des caps importants. En effet, Pokémon Épée/Bouclier a dépassé les trois millions d'exemplaires vendus (le troisième jeu Switch a atteindre ce palier) tandis que Ring Fit Adventure (titre en rupture de stock au Japon pendant un certain temps) s'est vendu à plus de 500.000 exemplaires. Voici le classement complet des 30 jeux les plus vendus au Japon au cours de cette période :

À noter que sur le Top 30, 26 places sont occupées par des jeux Switch. Il est par ailleurs intéressant de noter que la forme actuelle de la Switch permet à certains "vieux" jeux comme, Super Bomberman R de revenir se placer dans le classement des meilleures ventes.

Autre élément surprenant, l'absence totale de The Legend of Zelda : Link's Awakening du Top 30. Même si Breath of the Wild a rencontré un grand succès au Japon, il est toujours dans la première moitié des charts, cette absence du remake rappelle que les aventures de Link ont toujours été moins populaires au Japon qu'en occident.

Les quatre spots restants ont été obtenus par des jeux PS4. Il sera intéressant de voir si cette situation perdure. Avec l'arrivée imminente de titres comme Dragon Ball Z : Kakarot et Yakuza : Like a Dragon, la PS4 devrait avoir, au moins temporairement, plusieurs jeux dans le haut de charts japonais à venir.