Pokémon : Masuda perd patience et répond sèchement à un joueur se plaignant des DLC

Lorsque la liste des Pokémon absents de Pokémon Épée/Bouclier a été révélée, les fans de la série n'ont pas manqué de faire connaître, parfois avec insistance, leur mécontentement. Le fait que Game Freak annonce récemment que plus de 200 Pokémon absents seront ajoutés dans le jeu via DLC payant n'a fait que raviver la polémique. Et du côté du développeur nippon, l'agacement est désormais palpable.

À voir aussi : Pokémon : Le nouveau film se dévoile à travers une première vidéo teaser

Junichi Masuda est apparemment "trop vieux pour ces conneries." Le co-fondateur de Game Freak et producteur de longue date des jeux Pokémon a en effet récemment répondu à un internaute sur Twitter d'une manière assez inhabituelle lorsqu'il n'est pas questions de Hideki Kamiya ou Katsuhiro Harada. Alors qu'il répondait à un twittos lui souhaitant un joyeux anniversaire, un troisième larron s'est incrusté dans la conversation d'une manière relativement agressive. Ce qui a donné lieu à cet échange :

Internaute : Pouvez-vous commenter la décision de supprimer des anciens Pokémon (de Pokémon Épée/Bouclier) pour pouvoir gagner de l'argent dessus en les vendant en DLC ?



Junichi Masuda : C'est un jour férié aujourd'hui, et c'est mon anniversaire alors pourriez vous me laisser me détendre ?

De toute évidence, la polémique autour du Pokédex de Pokémon Épée/Bouclier et de la stratégie commerciale de Game Freak, The Pokémon Company et Nintendo pour ce jeu pèse sur Junichi Masuda. Mais à voir les réponses d'autres internautes au tweet de Junichi Masuda, le producteur n'a pas réussi à générer de sympathie et de compassion auprès des fans mécontents de Pokémon avec son tweet. La controverse ne semble clairement pas sur le point de mourir.

Pour rappel, le Pass d'Extension de Pokémon Épée/Bouclier est vendu au prix de 29,99 euros. Il est compris de deux packs de DLC prévus pour fin juin et pour l'automne 2020.

Pensez-vous que Game Freak et Nintendo avaient depuis le début prévu de retirer des Pokémon pour les proposer en DLC ? Ou pensez-vous que la décision de la ajouter en DLC est une réaction au mécontentement des joueurs ? Que vous inspire la réaction de Junichi Masuda ? Pensez-vous que certains joueurs vont parfois trop loin pour exprimer leur mécontentement ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.