Pokémon Épée et Bouclier : Un Season Pass pour remplacer une version améliorée, les infos

Game Freak a décidément choisi de faire les choses différemment avec Pokémon Épée et Bouclier. Plutôt que d'attendre plusieurs mois avant de sortir une nouvelle version améliorée du RPG, les développeurs ont choisi d'emprunter le chemin du DLC.

À lire aussi : Pokémon Go : Tous les événements de Janvier 2020 dévoilés ici

Nintendo, Game Freak et The Pokémon Company ont profité du Pokémon Direct d'aujourd'hui pour révéler qu'un Pass d'Extension Épée et Bouclier sera prochainement proposé sur l'eShop de la Nintendo Switch aux possesseurs de Pokémon Épée et Bouclier. Ce Pass d'Extension correspond à du contenu téléchargeable pour le jeu de base et remplace les versions améliorées comme Crystal, Émeraude, Lune, etc. sorties par le passé et permet aux joueurs de poursuivre leur aventure en utilisant leur sauvegarde d'Épée ou de Bouclier.



Ce Pass d'Extension, vendu au prix de 29,99 euros, sera composé de deux parties :





L'Île Solitaire de l'Armure, prévue pour fin juin 2020. Le thème de cette première partie sera le "Perfectionnement." Ce premier DLC permettra d'obtenir un nouveau Pokémon Légendaire : Wushours. Ce dernier est un Pokémon de type Combat qui peut évoluer en Shifours et qui dispose de deux formes Gigamax.

Le thème de cette première partie sera le "Perfectionnement." Ce premier DLC permettra d'obtenir un nouveau Pokémon Légendaire : Wushours. Ce dernier est un Pokémon de type Combat qui peut évoluer en Shifours et qui dispose de deux formes Gigamax. Les Terres Enneigées de la Couronne, prévue pour l'automne 2020. Le thème de cette seconde partie sera "l'Exploration." En cours de partie, les joueurs pourront obtenir Sylveroy, un nouveau Pokémon Légendaire de type Psy/Plante. Mais ce n'est pas tout. Ce second contenu ajoutera également un nouveau mode coopératif dans lequel il sera question d'explorer à deux des donjons dans lesquels pourront être affrontées des formes Gigamax d'anciens Pokémon Légendaires et dans lesquels de nouveaux Pokémon Légendaires pourront être trouvés.



D'une manière générale, le Pass d'Extension donnera la possibilité de capturer de nouveaux Pokémon mais aussi des monstres de poche issus de précédents jeux Pokémon (le retour de plus de 200 Pokémon est promis par Game Freak). En parallèle à ça, des options de personnalisation supplémentaires et de toutes nouvelles régions seront ajoutées à Pokémon Épée/Bouclier via ce Pass d'Extension.

À noter que les Pokémon et les personnages croisés dans le Pass d'Extension ne seront pas les mêmes dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Les joueurs du RPG de la Switch vont donc avoir de quoi faire.



Que pensez-vous de cette annonce ? Êtes-vous satisfait du choix effectué par Nintendo/Game Freak ou auriez-vous préféré un Pokémon "Armure" pour compléter l'expérience ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.