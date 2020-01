Star Wars Jedi Fallen Order : Lucasfilm voulait quelque chose de très différent

S'il a été bien considéré par la presse et plus que toléré par la communauté gaming, Star Wars : Jedi Fallen Order n'en demeure pas moins un jeu au terrible passé. À en croire son réalisateur, il a été à deux doigts de passer du Côté Obscur.

À voir aussi : TEST de Star Wars Jedi Fallen Order : Quand le pouvoir de la Force rencontre Tomb Raider et Sekiro

J'exagère un peu. Mais néanmoins, les récentes confessions de Stig Asmussen, qui avait la charge du développement de Star Wars : Jedi Fallen Order au sein de Respawn, laissent un peu perplexe.

Dans le podcast AIAS Game Maker's Notebook, le réalisateur, qui a officié chez Santa Monica et chapeauté God of War III avant de rejoindre Respawn, explique que les ayants-droits s'étaient d'abord montrés très réticents à l'idée que l'on incarne un Padawan capable d'employer la Force.

J'ai lancé l'idée de faire un jeu tournant autour des Jedi et des pouvoirs de la Force. Ils l'ont en quelque sorte écarté et m'ont fait comprendre qu'ils préféraient qu'il y ait des blasters et de chasseurs de primes. Je leur ai répondu que ce n'était pas le type de background que l'équipe avait développé et qu'ils pouvaient carrément nous demander de commencer à créer un jeu de course. Et que personne ne serait content du résultat.



J'ai appris que, pour eux, le Jedi est le Saint Graal. Pour réaliser un jeu sur les Jedi, il faut le mériter. Il y a eu quelques échanges avant qu'ils comprennent d'où je venais. Alors ils m'ont dit que l'on pouvait commencer à parler d'un jeu avec des utilisateurs de la Force, mais pas les Jedi. Et le jeu est sorti avec le terme Jedi, de toute évidence, une relation avait besoin d'être nouée.

Les relations ont donc pu sembler un peu compliquées au départ, Lucasfilm se montrant très protecteur vis-à-vis de l'univers de Star Wars. Fort heureusement, la fin s'est avérée plutôt heureuse, spectaculaire et amusante.

Star Wars : Jedi Fallen Order est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

[Via]