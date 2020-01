Finale du Red Bull Dragon Ball FighterZ à Paris : Réservez vos billets

On vous l'avait annoncé le 24 décembre dernier : la grande finale Red Bull Dragon Ball FighterZ arrive prochainement, en février prochain, à Paris. Voici l'occasion d'aller voir sur place en spectateur éclairé et se faire un avis super personnel !

Comme vous le savez donc, finale du Red Bull DRAGON BALL FighterZ pose ses valises au coeur du Pavillon Baltard, les 8 et 9 février prochains. On y verra ainsi pour la plus grande joie des amateurs, les 16 meilleurs joueurs mondiaux s'affronter pour déterminer l'ultime vainqueur !

Il est donc temps de réserver votre billet dès maintenant pour assister au Last Chance Qualifier et au Main Event

Après l'Espagne et le Japon, le Pavillon Baltard regroupera donc les 16 meilleurs joueurs du monde les 8 et 9 février prochain, dont un participant qui sera qualifié à l'issue du Last Chance Qualifier qui se déroulera le 8 février au matin.

L'événement disposera également d'un village à destination des fans de la licence DRAGON BALL avec plusieurs animations. Le film DRAGON BALL SUPER: BROLY sera également diffusé le dimanche avant le début du tournoi final !

La billetterie spectateur est d'ores et déjà ouverte à cette adresse, et propose des billets pour le week-end entier (tarif 20€) et des billets pour le Main Event du dimanche (tarif 15€).